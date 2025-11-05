05.11.2025 14:37:38

USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft der USA hat im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 42.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 30.000 erwartet.

Im September war die Beschäftigtenzahlen um revidierte 29.000 Stellen gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 32.000 Stellen ermittelt.

"Private Arbeitgeber haben im Oktober zum ersten Mal seit Juli wieder neue Stellen geschaffen, aber im Vergleich zu unseren früheren Berichten in diesem Jahr war die Zahl der Neueinstellungen eher gering", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Gleichzeitig ist das Lohnwachstum seit über einem Jahr weitgehend unverändert, was darauf hindeutet, dass sich Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht befinden."

Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung steht eigentlich an diesem Freitag an. Eine Veröffentlichung wird angesichts des Shutdowns aber nicht erwartet./jsl/la/stk

