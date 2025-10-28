28.10.2025 15:18:38

USA: Dienstleister ADP startet wöchentliche Arbeitsmarktdaten

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat der private Arbeitsmarktdienstleister ADP mit der Veröffentlichung wöchentlicher Daten zur Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt begonnen. Am Dienstag meldete ADP erstmals die Veränderung bei der Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft auf Basis der neuen Methode. Demnach habe es in den vier Wochen bis zum 11. Oktober einen Zuwachs von 14.250 neuen Stellen gegeben, wie das Unternehmen mitteilte.

Bisher hat ADP die Daten zur Entwicklung der Beschäftigung in der Privatwirtschaft nur einmal pro Monat erhoben und veröffentlicht. Zuletzt war Anfang Oktober ein Rückgang der Beschäftigung im September um 32.000 gemeldet worden.

Derzeit gibt es einen Mangel an Konjunkturdaten in den USA. Wegen eines ungelösten Haushaltsstreits bleiben zahlreiche Regierungsbehörden geschlossen. Daher werden vorerst keine offiziellen Arbeitsmarktdaten in den USA erhoben. So konnte der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung zuletzt nicht veröffentlicht werden und fehlt daher als Orientierungshilfe unter anderem für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Wie ADP zudem mitteilte, sollen die monatlichen Arbeitsmarktdaten weiterhin wie gewohnt veröffentlicht werden. ADP ist ein Unternehmen, das in vielen Ländern Dienstleistungen für Personalabteilungen von Unternehmen anbietet, darunter auch Lohn- oder Gehaltsabrechnungen./jkr/jsl/jha/

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
