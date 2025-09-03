|
03.09.2025 16:22:38
USA: Industrieaufträge geben wie erwartet nach
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Juli belastet durch gefallene Transportaufträge gesunken. Die Bestellungen fielen im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im Juni waren die Aufträge noch um 4,8 Prozent gefallen.
Belastet wurden die Aufträge vor allem durch eine gesunkene Nachfrage nach Transportgütern. Nach Herausrechnung der Transportorders stieg der Auftragseingang um 0,6 Prozent zum Vormonat. Auch dies war erwartet worden.
Die Aufträge für langlebige Güter fielen laut einer zweiten Schätzung um 2,8 Prozent. Dies war so erwartet worden. Die entsprechenden Aufträge ohne Transportgüter legten um 1,0 Prozent zu.
Die Orders für zivile Kapitalgüter ohne Flugzeuge stiegen um 1,1 Prozent. Diese Komponente gilt als Schätzgröße für die Investitionen der Unternehmen./jsl/nas
