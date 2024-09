USA: Löhne steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich das Lohnwachstum im August unerwartet stark beschleunigt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte das Wachstum 0,2 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Auch im Jahresvergleich legte der Lohnauftrieb etwas zu. Zum Vorjahresmonat stiegen die Löhne im August um 3,8 Prozent. Im Juli hatte der Anstieg noch bei 3,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 3,7 Prozent gerechnet./jsl/jkr/mis