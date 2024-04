USA: Stimmung unter Dienstleistern trübt sich unerwartet ein

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im März unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 51,4 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 52,8 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des Rückgangs weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Belastet wurde der Gesamtwert durch den gesunkenen Beschäftigungsindikator, der jetzt einen Rückgang der Beschäftigung anzeigt. Auch der Auftragsindex gab nach. Er signalisiert aber noch ein merkliches Wachstum. Der Preisindikator sank auf den niedrigsten Stand seit März 2020. "Die Befragten gaben jedoch an, dass die Inflation trotz einer gewissen Stabilisierung der Preise immer noch ein Grund zur Sorge darstellt", schreibt Anthony Nieves vom ISM./jsl/jha/