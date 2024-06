USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind im Mai die Verkäufe bestehender Häuser etwas weniger als erwartet gesunken. Sie fielen zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Im Vormonat waren sie um revidiert 1,9 Prozent gefallen.

NAR-Chefökonom Lawrence Yun erwartet, dass das Angebot in den nächsten Monaten steigen wird. Dies sollte dazu beitragen, die Preise in den nächsten Monaten zu zähmen./jsl/mis