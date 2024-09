Usak Seramik Sanayii As hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Usak Seramik Sanayii As hat am 11.09.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Usak Seramik Sanayii As ein Ergebnis je Aktie von 0,160 TRY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 609,3 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 491,7 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at