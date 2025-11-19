Save Aktie

Save für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 08:00:09

Use smart tech, turn heat down, service boilers: how to save money on energy bills

From turning down thermostats to make savings to installing reflectors to push warmth back into your home“When it comes to staying warm and saving energy, small changes can make a big difference,” says Sarah Pennells, a consumer finance specialist at the investment company Royal London. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Save S.p.A.mehr Nachrichten