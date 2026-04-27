Vaisala O A legte Quartalsergebnis vor

Vaisala O A lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 135,6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,0 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at