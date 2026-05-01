Vale legte Quartalsergebnis vor

Vale präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vale 0,330 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,26 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at