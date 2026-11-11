Valens Semiconductor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 11, 2026, Valens Semiconductor (NYSE:VLN) announced quarterly revenue of $21.9 million, topping management's outlook. The chipmaker is shifting its core business strategy from selling high-end specialized silicon toward capturing higher-volume mainstream markets. Three takeaways from the call highlight how this strategic pivot alters the company's long-term thesis.

The company historically targeted niche, high-performance audio-video installations with premium connectivity chips. To accelerate growth, management launched the VS6310 semiconductor chip designed for lower power consumption, allowing direct integration into standard video conferencing equipment.

In automotive connectivity, high costs limited adoption of the company's MIPI A-PHY standard, an industry specification for vehicle sensor data, to luxury vehicles. A collaboration with onsemi, a semiconductor manufacturing partner, integrates connectivity directly into 3-megapixel image sensors, removing stand-alone serializer chips to reduce overall component costs for mass-market vehicles.

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