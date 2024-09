VALUENEX Japan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VALUENEX Japan hat am 13.09.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2024 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 10,67 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VALUENEX Japan -11,530 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 273,4 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,2 Millionen JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,21 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei VALUENEX Japan ein Gewinn pro Aktie von 13,20 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat VALUENEX Japan im vergangenen Geschäftsjahr 786,38 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VALUENEX Japan 704,48 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at