Vanda Pharmaceuticals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vanda Pharmaceuticals äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vanda Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 47,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at