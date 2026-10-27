Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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27.10.2026 10:32:01
Vanguard Consumer Staples ETF vs. iShares Consumer Staples ETF
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) and iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) offer defensive equity exposure with significant differences in expense ratios, portfolio concentration, and historical risk-adjusted performance metrics.
These exchange-traded funds target the consumer staples sector, which includes companies providing essential goods such as food, beverages, and household products. This comparison examines how their differing index strategies and cost structures could impact long-term results for investors seeking lower-volatility equity exposure.
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