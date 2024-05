Vantage Drilling International Stapled Units Cons of 1 ORD SH + 1-12 Step Up Sr Secd Third Lien präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vantage Drilling International Stapled Units Cons of 1 ORD SH + 1-12 Step Up Sr Secd Third Lien hat am 09.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vantage Drilling International Stapled Units Cons of 1 ORD SH + 1-12 Step Up Sr Secd Third Lien in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 76,2 Millionen USD im Vergleich zu 77,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at