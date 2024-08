Vantage Drilling International Stapled Units Cons of 1 ORD SH + 1-12 Step Up Sr Secd Third Lien verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vantage Drilling International Stapled Units Cons of 1 ORD SH + 1-12 Step Up Sr Secd Third Lien hat am 13.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Vantage Drilling International Stapled Units Cons of 1 ORD SH + 1-12 Step Up Sr Secd Third Lien mit einem Umsatz von insgesamt 49,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 53,81 Prozent verringert.

