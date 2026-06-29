Vantex Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vantex Resources hat am 26.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at