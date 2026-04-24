Var Energi ASA Un legte Quartalsergebnis vor

Var Energi ASA Un äußerte sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Var Energi ASA Un 0,300 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 45,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at