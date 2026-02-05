Varonis Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Varonis Systems hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varonis Systems ein EPS von -0,120 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,37 Prozent auf 173,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,130 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Varonis Systems ein Ergebnis je Aktie von -0,860 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 623,53 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 550,95 Millionen USD erwirtschaftet worden.

