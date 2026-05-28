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28.05.2026 06:31:29
Vas Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Vas Infrastructure hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vas Infrastructure -0,070 INR je Aktie verdient.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,210 INR, nach -0,330 INR im Vorjahresvergleich.
Redaktion finanzen.at
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