Vas Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vas Infrastructure hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vas Infrastructure -0,070 INR je Aktie verdient.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,210 INR, nach -0,330 INR im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at