Vaswani Industries legte Quartalsergebnis vor

Vaswani Industries lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vaswani Industries 1,75 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 1,18 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at