VDMA: Auftragseingang auch im November sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragseingang des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus ist im November erneut sehr schwach gewesen. Wie der Branchenverband VDMA mitteilte, lagen die Bestellungen preisbereinigt um 13 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Durchschnitt der drei Monate bis November belief sich das Minus auf 12 Prozent.

Die Inlandsaufträge verringerten sich um 15 (Dreimonatsdurchschnitt: 17) Prozent und die Auslandsaufträge um 13 (11) Prozent. Die Auftragseingänge aus dem Euroraum unterschritten das Niveau des Vorjahresmonats um 12 (11) Prozent und die von außerhalb des Euroraums um 13 (10) Prozent.

"Eine Bodenbildung zur Beendigung dieser Talfahrt ist noch nicht in Sicht, dazu müssten unsere Kunden weltweit erst wieder mehr Vertrauen in ein absehbares Wachstum und in stabile politische Prozesse fassen", kommentierte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers die Zahlen.

January 10, 2024 04:00 ET (09:00 GMT)