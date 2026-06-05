Veeva Systems A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Veeva Systems A präsentierte am 03.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,32 Prozent auf 883,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 759,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at