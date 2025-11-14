Venture Aktie
WKN: 890753 / ISIN: SG0531000230
|
14.11.2025 13:32:24
Venture Corp Q3 Earnings Decline
(RTTNews) - Venture Corporation Ltd. (V03.SI), a Singaporean technology solutions provider, Friday reported lower earnings and revenue for the third quarter compared to the same period last year.
Quarterly earnings decreased to S$55.6 million from $60.6 million of last year.
Earnings per share were 19.2 Singapore cents for the quarter.
Revenue declined to S$627.2 million from S$689.7 million of the previous year, on expected softness in the Lifestyle Consumer technology domain.
On Friday, Venture shares closed at 14.56 SGD, down 3.32% on the Singapore Stock Exchange.
Analysen zu Venture Corp. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Venture Corp. Ltd.
|9,45
|-4,55%
