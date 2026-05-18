Venu legte Quartalsergebnis vor

Venu präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,43 Prozent auf 3,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at