Veralto legte Quartalsergebnis vor

Veralto hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,47 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Veralto 1,37 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at