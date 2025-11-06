Verastem: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Verastem präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Verastem vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at