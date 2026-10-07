Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C0VY / ISIN: US92336Y1073

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07.10.2026 14:35:28

Verbund Board Appoints Stefan Waldner As CFO

(RTTNews) - Wednesday, Verbund AG (OEZVY.PK) announced that its Supervisory Board has appointed Stefan Waldner as Chief Financial Officer of the company for a two-year term, with an option to extend it for a further two years.

He currently holds a Senior Vice President position in OMV's finance function.

Until Waldner takes office, Chief Executive Officer Michael Strugl will continue to oversee the finance portfolio.

Waldner succeeds Peter Kollmann, who stepped down on August 31, 2026.

Verbund's stock closed trading at $14.58 on the OTC Markets.

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