Verdant Financial Partners I hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Verdant Financial Partners I hat sich am 27.09.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,15 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verdant Financial Partners I -0,170 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 10,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Verdant Financial Partners I hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,210 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 38,84 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 40,60 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at