Verimatrix erhält Top-Auszeichnungen für Sicherheit mit künstlicher Intelligenz und Markenwachstum bei den Cybersecurity Excellence Awards 2023

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von menschengerechten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den Cybersecurity Excellence Awards 2023 zwei Gold Awards erhalten hat.

Die Top-Auszeichnungen in den Kategorien "Artificial Intelligence Security" und "Biggest Brand Growth" bestätigen das anhaltende Wachstum der Verimatrix XTD (Extended Threat Defense)-Reihe von Cybersicherheitslösungen, die insbesondere die rapide zunehmenden Bedrohungen in Verbindung mit mobilen Apps und den unverwalteten Verbrauchergeräten abwehren sollen, die als Waffe benutzt und zur Infiltration von Unternehmens-Backends eingesetzt werden können. Nutzer von Verimatrix XTD, einschließlich Organisationen in zahlreichen Branchen, wie etwa Finanzdienste, Gesundheitswesen, E-Kommerz und Automobil, werden damit in die Lage versetzt, entsprechende Bedrohungen durch die Kraft künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernens (ML) durchgängig zu erkennen und abzuwehren.

Die Gewinner der Cybersecurity Excellence Award werden nach der Überzeugungskraft der Nominierung ausgewählt, darunter Kriterien wie nachweisliche Führungsarbeit, Spitzenleistungen und Ergebnisse in der Cybersicherheit, abhängig von der jeweiligen Kategorie und den vorgelegten Informationen. Klicken Sie bitte hier für weitere Informationen über das Cybersecurity Excellence Awards-Programm und die Preisträger.

"Ich möchte mich sehr herzlich bei den Cybersecurity Excellence Awards für die Anerkennung der KI- und ML-basierten Innovationen in Verimatrix XTD und unserer Plattform bedanken", sagte Matthew Fite, CTO bei Verimatrix. "Verimatrix stellt menschengerechte KI für die Abwehr mobiler Bedrohungen in den Vordergrund. Was unseren kooperativen Ansatz, bei dem Mensch und Maschine bei der Erkennung von Bedrohungen zusammenarbeiten, so überzeugend macht, ist, dass Kunden selbst die KI-Risiken managen, Reaktionszeiten optimieren, SOC-Fachleute von Alltagsaufgaben entlasten, damit diese sich auf angenehmere und wertvollere Aspekte konzentrieren können, und vermeidbare Verzerrungen und tote Winkel abmildern, wobei die Technologie durch menschliche Intuition und menschliche Vernunft ergänzt wird."

"Bei Verimatrix verwenden wir einen zielgerichteten Ansatz zum Aufbau von Markenwert, der die Fantasie unserer Mitarbeiter, die Prozesse, Plattformen, Produkte und Promotionen in die richtigen Bahnen lenkt, um fabelhaften Wert zu schaffen", erklärte Jon Samsel, Senior Vice President of Global Marketing bei Verimatrix. "Es ist großartig, dass unser Markenwachstum mit den Cybersecurity Excellence Awards gewürdigt wurde. Dies bestätigt, dass unsere harte Arbeit messbare Auswirkungen auf dem von uns bedienten Markt hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2023 und darüber hinaus zunehmendes Markenbewusstsein beobachten und Anerkennung finden werden, insbesondere für die Verimatrix Cybersecurity-Marke."

