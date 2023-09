Verimatrix ist als Aussteller auf der IBC 2023 vertreten: Drive-In-Kino-Motiv, Innovationsgeschichten von Kunden, Produktdemos und Podiumsdiskussion

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), der Marktführer im Bereich Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, kündigte heute seine Teilnahme an der IBC 2023 an, die vom 15. bis 18. September in Amsterdam stattfindet. Am Stand 1.D81 auf der IBC wird Verimatrix seine preisgekrönten Anti-Piraterie- und Cybersicherheitslösungen vorstellen, auf die sich zahlreiche führende Betreiber und Eigentümer von Inhalten weltweit verlassen.

Die IBC ist das weltweit bedeutendste jährliche Event für Fachleute aus der Broadcast-Branche, die sich an der Schnittstelle zwischen Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranche bewegt. Das Thema des diesjährigen Standes von Verimatrix lautet: "Security that Delivers Amazing: From Stream to Screen!" und wird ein "Drive-in"-Kinoerlebnis bieten, bei dem die folgenden Inhalte auf der großen Leinwand präsentiert werden:

Erfolgsgeschichte der Kundeninnovation von TELUS

Erfolgsgeschichte der Kundeninnovation von Little Cinema

Verimatrix Streamkeeper-Produktvideo

Verimatrix XTD-Produktvideo

Auf dem IBC-Stand von Verimatrix werden außerdem praxisorientierte Demos der Lösungen Streamkeeper, Counterspy und XTD gezeigt – allesamt Lösungen, die von den anspruchsvollsten Medien- und Unterhaltungsunternehmen eingesetzt werden. Außerdem werden die neuesten Counterspy-Integrationen von Verimatrix bei einem führenden Hersteller von Set-Top-Boxen sowie bei einem fabriklosen Halbleiterunternehmen zu sehen sein.

Am Stand wird es eine Live-Spiel-Herausforderung geben, bei der die Teilnehmenden einen professionellen E-Sport-Athleten in einer Partie Counter Strike herausfordern können. Mitglieder des Team 7am, eines von Verimatrix gesponserten E-Sport-Teams, werden gegen Spieler antreten, die ihre Skills unter Beweis stellen wollen.

Am Sonntag, den 17. September 2023 um 10 Uhr a.m. auf der Innovation Stage, Halle 3, werden Verimatrix und TELUS an einer IBC-Podiumsdiskussion mit dem Titel "Verimatrix and TELUS Showcase First-of-Its Kind Piracy Protections for New Optik TV" (Verimatrix und TELUS präsentieren den ersten Piraterieschutz für das neue Optik TV), Director, Architecture, Analytics and Cloud DevSecOps, TELUS teilnehmen. Andy Waltenspiel, ein ausgewiesener Kenner der Broadcast-Branche, wird die Diskussion moderieren.

Zu den Sprechern auf dem Podium gehören:

Dilshan De Silva, Director Technology Strategy bei TELUS

Mina Nesiem, Director of Software Engineering bei TELUS

Sofia Regojo, Chief Revenue Officer bei Verimatrix

Maria Malinkowitsch, Senior Product Manager für Streamkeeper bei Verimatrix

"Vom Pixel bis zur Wiedergabe bietet Verimatrix Unterhaltungserlebnisse, die beeindrucken und inspirieren. Unsere innovativen Lösungen eröffnen Kreativen und Anbietern neue Möglichkeiten, um ihr Publikum in einer disruptiven Welt zu fesseln", so Jon Samsel, Senior VP of Global Marketing bei Verimatrix. "Wir entwickeln uns gemeinsam mit der Industrie weiter und gehen mit visionären Technologien voran, die die Zukunft sicherer machen. Verimatrix steht Ihnen zur Seite, wenn es um die Bereitstellung von Unterhaltungsangeboten der nächsten Generation geht, die überraschen und gleichzeitig den Erfolg und das Wachstum der Kunden sichern. Die Backstage-Plattform von Little Cinema Digital beispielsweise konnte bis heute 15 Millionen Aufrufe verzeichnen und damit das Zehnfache eines typischen digitalen Streams erzielen, ohne dass Inhalte geleakt wurden. Dies ist unter anderem dem Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM und Watermarking zu verdanken."

Um ein Treffen mit dem Verimatrix-Sicherheitsspezialisten auf der IBC 2023 zu buchen, klicken Sie bitte hier.

Weitere Informationen zur IBC 2023 finden Sie unter www.show.ibc.org.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt für die Menschen sicherer zu machen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerfreundlicher und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken vertrauen auf Verimatrix, um ihre Inhalte zu schützen - von Premium-Filmen und Live-Sportübertragungen über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen vertrauenswürdige Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern rund um den Globus überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern dabei, einen schnelleren Markteintritt zu realisieren, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäfte zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

