Verimatrix präsentiert Streamkeeper, VCAS und XTD-Lösungen auf der CABSAT und ANGA COM

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine bahnbrechenden Video- und OTT-Schutztechnologien sowie seine Cybersicherheitslösungen auf zwei bevorstehenden Branchenveranstaltungen vorstellen wird.

Verimatrix stattet Unternehmen mit den ersten einsatzbereiten Lösungen aus, die wertvolle Inhalte konsistent und leistungsstark schützen und Piraterie bekämpfen. Das Lösungsportfolio von Verimatrix, darunter Streamkeeper™, VCAS (DVP+IPTV) und XTD (Extended Threat defense), wird auf den folgenden Messen vorgestellt:

CABSAT – 16. bis 18. Mai – Stand S1-G31 – Die CABSAT findet im Dubai World Trade Centre statt und ist die einzige Veranstaltung, die mehr als 14.000 Fachleute aus dem Markt für digitale Inhalte und Medien in der MEASA-Region anzieht.

ANGA COM – 23. bis 25. Mai – Halle 7 Stand A30 – Die ANGA COM in der Koelnmesse (Halle 7+8 / Congress Center Nord) in Köln ist Europas führende Unternehmensplattform für Breitband, Fernsehen und Online, die Netzbetreiber, Lieferanten und Content-Anbieter zusammenbringt.

Darüber hinaus wird Sebastian Braun, Leiter des Streamkeeper-Geschäfts bei Verimatrix, am Dienstag, den 23. Mai von 14 - 15:15 Uhr an einem ANGA COM-Panel teilnehmen, das auf der Innovationsbühne der Veranstaltung stattfindet. Unter dem Titel "Securing the World of Video and OTT" wird Braun den Teilnehmern Einblicke in einen präzisen Ansatz zur Bekämpfung der heutigen Piraterie unter Verwendung fortschrittlicher Tools wie KI/ML und Verimatrix Counterspy geben.

Um Meetings mit den Führungskräften und Mitarbeitern von Verimatrix während der diesjährigen Messe zu vereinbaren, klicken Sie hier: CABSAT Meetings und ANGA COM Meetings.

"Wir helfen den Anbietern von Inhalten seit vielen Jahren dabei, ihren Vertrieb und ihre Einnahmequellen zu sichern. Wir freuen uns, an diesen branchenführenden Veranstaltungen teilzunehmen, um aus erster Hand mit den Unternehmen, die wir betreuen, und der Branche insgesamt zu sprechen", so Braun. "Die preisgekrönten und einzigartig leistungsstarken Technologien von Verimatrix kombinieren Videosicherheits- und Cybersicherheitsfunktionen und bieten so einen umfassenden Ansatz, der trotz der immer raffinierteren Angriffsarten von heute oft fehlt."

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

