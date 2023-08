Verimatrix stellt auf der Black Hat USA 2023 eine neue Website-Sicherheitsintegration vor und erweitert seine Dienstleistungen

Regulatorische Nachrichten:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass sein neu hinzugefügtes Website-Sicherheitsangebot Verimatrix XTD Web Protect powered by Reflectiz auf der diesjährigen Black Hat USA-Veranstaltung vom 5. bis 10. August debütieren wird.

Die neuen, auf Websites ausgerichteten Sicherheitsdienste werden durch eine strategische Partnerschaft mit Reflectiz, einem preisgekrönten Cybersicherheitsunternehmen, ermöglicht und werden innerhalb der Verimatrix Secure Delivery Platform unter der Produktfamilie Extended Threat Defense (XTD) verfügbar sein. Das neue SaaS-Produktangebot wird die bestehenden Sicherheitsdienste des Unternehmens für mobile Apps ergänzen und die Reichweite der Fähigkeiten von Verimatrix zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen erweitern. Am Black Hat-Stand 1580 im Mandalay Bay Convention Center in Las Vegas wird Verimatrix Live-Demonstrationen von XTD für Apps und XTD für Websites durchführen.

Die neu hinzugefügte Technologie von Reflectiz ermöglicht es Verimatrix, Risiken im Zusammenhang mit Drittanbieter-Apps und Open-Source-Tools auf jeder Website aus der Ferne und ohne Eingriff zu identifizieren und zu minimieren. Die umfassende, kontinuierliche Überwachung von Reflectiz, die fortschrittliche Verhaltensanalysen nutzt, gibt Website-Betreibern die Gewissheit, dass ihre gesamte Web-Supply-Chain proaktiv analysiert und geschützt wird.

"Diese Partnerschaft mit Reflectiz ist ein natürlicher Fortschritt für das XTD-Angebot von Verimatrix. Wir erweitern damit unsere Möglichkeiten für die Websites von Unternehmen, die ein hohes Maß an kontinuierlichem Schutz benötigen – genau wie ihre mobilen Apps", sagte Asaf Ashkenazi, CEO von Verimatrix. "Wir freuen uns, als Silbersponsor der Black Hat USA aufzutreten, denn die Veranstaltung ist der perfekte Ort, um diese neue Partnerschaft und die Erweiterung der Reichweite von XTD bekannt zu geben. Indem wir sowohl mobile Apps als auch Websites betreuen, spielen wir eine immer größere Rolle dabei, Unternehmen dabei zu helfen, Risiken proaktiv zu erkennen und zu beseitigen, bevor Schaden angerichtet wird."

"Reflectiz ist Marktführer im Bereich Web Exposure Management und freut sich sehr über die Partnerschaft mit Verimatrix. Unsere beiden Lösungen ergänzen sich hervorragend und ermöglichen umfassende Sicherheit für Web und Mobil", so Idan Cohen, Co Founder & CEO von Reflectiz. "Reflectiz wird das Web Exposure Management weiterhin dominieren und neue Funktionen entwickeln, um der nächsten aufkommenden Bedrohung immer einen Schritt voraus zu sein. Gleichzeitig werden wir unsere Partnerschaften ausbauen, um unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Lösungen zu bieten."

Über Reflectiz

Die preisgekrönte Plattform von Reflectiz ermöglicht es Unternehmen, ihre Web-Aktivitäten aufrechtzuerhalten und zu erweitern, ohne die Sicherheit zu gefährden, und stellt sich damit den anspruchsvollen Herausforderungen der heutigen Cybersicherheit. Die innovative Sandbox-Lösung von Reflectiz überwacht und erkennt alle Schwachstellen von 1st-, 3rd- und 4th-Party-Apps in Ihrem Online-Ökosystem und bietet so einen vollständigen Überblick über Ihre Bedrohungsoberfläche. Es priorisiert und behebt effektiv Sicherheits- und Compliance-Probleme. Besuchen Sie www.reflectiz.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

