Verimatrix und Scalstrm optimieren und schützen Live-Streaming-Bereitstellungen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute die Zusammenarbeit mit Scalstrm, einem führenden Stockholmer Anbieter von Medienverarbeitungs- und Streaming-Lösungen der nächsten Generation, bekannt, um nahtlos hochwertige und durchgängig geschützte Live-Videoinhalte anzubieten.

Durch die Zusammenarbeit profitieren die gemeinsamen Kunden von der Integration von Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM mit den Origin- und CDN-Plattformen und -Diensten von Scalstrm. Mit Blick auf Effizienz und Skalierbarkeit bieten beide Unternehmen Betreibern und anderen einen Mehrwert, indem sie sicherstellen, dass die Content Protection Interface eXchange (CPIX)-Dokumentensignierung und -Verschlüsselung von Streamkeeper zusammen mit den Streaming-Lösungen von Scalstrm mühelos die bestmöglichen Schutzmaßnahmen bieten.

Die hochgradig getesteten integrierten Lösungen werden auf der IBC 2023, die vom 15. bis 18. September in Amsterdam stattfindet, vorgestellt. Besuchen Sie Verimatrix am Stand 1.D81 und Scalstrm am Stand 5.H54.

"Zwischen Verimatrix und Scalstrm entstehen große Synergien, da beide Unternehmen als Innovatoren bei der Maximierung der Optimierung und des Schutzes für Betreiber zusammenarbeiten", sagte Sofia Regojo, Chief Revenue Officer bei Verimatrix. "Wir freuen uns, diese neue Integration auf der diesjährigen IBC gemeinsam zu präsentieren."

"Unsere Zusammenarbeit mit Verimatrix ist ein Beispiel für die Kraft der Partnerschaft und unsere gemeinsame Vision von Spitzenleistungen", sagte Erik Svennemar, Sales Director bei Scalstrm. "Durch die nahtlose Integration von Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM in die Origin- und CDN-Plattformen von Scalstrm verbessern wir nicht nur die Effizienz und Skalierbarkeit unserer Dienste, sondern gewährleisten auch einen erstklassigen Schutz der Inhalte. Für die Betreiber ist dies ein entscheidender Schritt und ein Beweis für unser Engagement, innovative Streaming-Lösungen zu liefern."

Über Scalstrm

Scalstrm ist ein branchenführender Anbieter von hochmodernen Live-Streaming-Lösungen, der sich der Revolutionierung der Welt der Videoübertragung verschrieben hat. Unser Ziel ist es, PayTV-Betreibern und -Sendern hochflexible, innovative Technologien an die Hand zu geben, die die Effizienz und Skalierbarkeit erhöhen und ein unübertroffenes Nutzererlebnis bieten. Mit seinem unermüdlichen Engagement für Leistung und Nachhaltigkeit ermöglicht Scalstrm Unternehmen die Bereitstellung hochwertiger Live-Videoinhalte für ein globales Publikum über verschiedene Plattformen.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

