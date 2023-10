Verimatrix wird in der SPARK Matrix™ für In-App-Schutz 2023 von Quadrant Knowledge Solutions als Leader positioniert

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der SPARK Matrix™: In-App Protection von Quadrant Knowledge Solutions als Technologie-Leader 2023 ausgezeichnet wurde. Die Quadrant Knowledge Solutions SPARK Matrix™ enthält eine detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, der Anbieterlandschaft und der Wettbewerbsposition. Die Studie bietet auch eine Wettbewerbsanalyse und eine Rangliste der führenden In-App Protection-Anbieter in Form der SPARK Matrix™. Gleichzeitig bietet sie strategische Informationen für Benutzer, um die verschiedenen Fähigkeiten der Anbieter, die Wettbewerbsdifferenzierung und die Marktpositionen zu bewerten.

Ayush Patidar, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions, erklärt: "Die Extended Threat Defense Platform™ von Verimatrix ist eine ganzheitliche Lösung für den Schutz mobiler Apps und bietet Erkennungs- und Reaktionsfunktionen, um Sicherheitsteams vor potenziellen Bedrohungen zu warnen, damit sie Maßnahmen ergreifen können, bevor ein Angriff erfolgt. Das Hauptunterscheidungsmerkmal von Verimatrix ist die Zero-Code-App-Telemetrie, die es Kunden nicht nur ermöglicht, App-Schutz schnell zu implementieren, ohne die App neu entwickeln zu müssen, sondern die auch die Überwachung von Bedrohungen auf jedem Gerät ermöglicht – einschließlich nicht verwalteter Verbrauchergeräte wie Smartphones. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es Kunden, EDR-ähnliche Bedrohungssignale auf der Ebene des Endgeräts zu empfangen, was für verbraucherorientierte Marken, die ihre Fähigkeiten zur Erkennung und Reaktion auf Endpunkte erweitern möchten, sehr interessant ist. Verimatrix hat starke Bewertungen in den Bereichen technologische Exzellenz und Kundenwirkung erhalten und wurde in der SPARK Matrix: In-App Protection, Q2 2023 als Leader positioniert."

"Die steigende Flut von Cyberbedrohungen, die auf mobile Apps und vernetzte Geräte abzielen, macht die Implementierung umfassender Sicherheitslösungen wichtiger denn je", sagte Asaf Ashkenazi, CEO von Verimatrix. "Wir fühlen uns geehrt, dass dieser SPARK Matrix-Bericht Verimatrix als führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheit mobiler Apps auszeichnet. Unsere überragenden Werte für Technologie und globale Marktwirkung spiegeln die wachsende Nachfrage nach robusten Schutzmaßnahmen für mobile Apps wie Abschirmung, Erkennung und Reaktionsfähigkeit sowie die Akzeptanz unserer XTD-Plattform bei führenden Marken auf der ganzen Welt wider."

Mobile Anwendungen sind mit einem beängstigenden Minenfeld von Cyber-Bedrohungen konfrontiert, die den Betrieb stören und sensible Daten gefährden können. Apps müssen vor denen geschützt werden, die sie zurückentwickeln, umpacken, bösartige Skripte einfügen oder anderweitig manipulieren wollen. Runtime Application Self-Protection (RASP), Polymorphismus und die Blockierung des API-Zugriffs sind entscheidend. Umfassende Cybersicherheitslösungen werden empfohlen, um die wertvollsten Assets eines Unternehmens zu schützen. Der In-App-Schutz bietet End-to-End-Sicherheit für den gesamten Lebenszyklus einer mobilen App. Zero Code App Shielding, Code Obfuscation, Anti-Tamper und geräteinterne Telemetrie helfen Apps, sich selbst gegen Bedrohungen zu verteidigen und das Ökosystem der Connected Apps besser vor neuen Bedrohungen zu schützen.

