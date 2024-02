Verimatrix XTD soll die FirstPay Mobile App der HBL Microfinance Bank schützen und verteidigen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass die HBL Microfinance Bank Ltd (HBL MfB) zu den jüngsten Finanzinstituten in Südasien gehört, die den Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) App Shielding Service zum Schutz von FirstPay, der mobilen Geldbörsen-App der Bank, einsetzen.

Anfang dieses Monats fügte HBL MfB den Verimatrix-XTD-Schutz zu seiner FirstPay-Mobil-App hinzu, die bis heute über 1 Million Mal im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen wurde. Verimatrix XTD reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Cyberkriminelle die App nutzen, um in vernetzte Unternehmen einzudringen, erheblich. Gleichzeitig werden die neuesten Verschleierungs-, Anti-Tamper- und Anti-Reverse-Engineering-Techniken eingesetzt, um Bedrohungen zu verhindern, bevor sie sowohl die mobile App als auch das Unternehmen gefährden können.

"Wir freuen uns, dass die mobile App FirstPay der HBL Microfinance Bank ihren Kunden nun die Gewissheit gibt, dass der XTD App Shielding Service von Verimatrix proaktiv den notwendigen Schutz vor Angreifern bietet, die versuchen, app-bezogene Schwachstellen auszunutzen", so Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Durch dieses strategische Bestreben, den Schutz während des laufenden Entwicklungsprozesses zu maximieren, reduziert XTD das Risiko von Angriffen erheblich und bietet gleichzeitig die nötige Transparenz und den Einblick, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen und zu beseitigen. Das ist besonders wichtig für mobile Anwendungen, die für so viele Menschen so grundlegende Dienste wie Bankgeschäfte bereitstellen."

Mustafa Jamshed Gillani, Chief Digital & Financial Inclusion Officer bei HBL MfB, sagte: "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur digitalen finanziellen Inklusion und zur Bereitstellung sicherer mobiler Bankdienstleistungen. Bei der HBL Microfinance Bank stehen unsere Kunden im Mittelpunkt. Deshalb ist es unser Auftrag, mit FirstPay Komfort und finanzielle Sicherheit zu bieten. Als mobile Geldbörse, die von einer führenden Mikrofinanzbank unterstützt wird, ist Firstpay auf der Mission, digitale Kreditlösungen für Menschen ohne Bankverbindung bereitzustellen."

Waqas Haider, Chief Information Security Officer bei HBL MfB, sagte: "Im Einklang mit der Vision unserer Führung von digitaler finanzieller Eingliederung und digitalem Banking für die Menschen ohne Bankverbindung sind wir stark darauf ausgerichtet, unseren geschätzten Kunden sichere und stabile mobile Bankdienstleistungen anzubieten. Dabei stellen wir die regulatorischen Anforderungen an die erste Stelle unseres Konzepts der sicheren Gestaltung. Wir sind stolz darauf, ein so fokussiertes Team mit einer einzigen Vision zu haben, um unseren geschätzten Kunden einen stabilen und sicheren mobilen Bankdienst zu bieten."

Über die HBL Microfinance Bank

Die HBL Microfinance Bank wurde im Jahr 2002 als landesweite Mikrofinanzbank gegründet. HBL MfB wurde durch eine strukturierte Umwandlung der Kredit- und Sparabteilung des Aga Khan Rural Support Programme (AKRSP) gegründet, einem 1982 initiierten integrierten Entwicklungsprogramm, das den Weg für den Mikrofinanzsektor ebnete. Durch gezielte finanzielle und sektorübergreifende Produkte und Dienstleistungen, die sich an den sich verändernden Bedürfnissen der benachteiligten Bevölkerungsgruppen orientieren, ermöglicht HBL MfB ihren Kunden weiterhin, ihre unternehmerische Basis zu stärken und finanzielles, materielles und menschliches Kapital aufzubauen, um ihre Zukunft zu sichern.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern, von Premium-Filmen und Live-Streaming-Sport bis hin zu sensiblen Finanz- und Gesundheitsdaten sowie kritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

