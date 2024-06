Verkehrsministerium fördert Projekte für weniger Schiffsemissionen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium unterstützt nach eigenen Angaben im Rahmen seiner Förderrichtlinie "BordstromTech" weitere Projekte zur Reduzierung von Schiffsemissionen in See- und Binnenhäfen. "Unser Ziel ist es, umwelt- und gesundheitsschädliche Schiffsemissionen in der See- und Binnenschifffahrt zu reduzieren", sagte Verkehrsstaatssekretärin Daniela Kluckert (FDP), die Förderbescheide über rund 1,4 Millionen Euro übergab. Mit der Förderung unterstütze man gezielt und technologieoffen vielversprechende Zukunftstechnologien zur Bordstromversorgung und Landstromnutzung. "Bisher haben wir Förderungen in Höhe von rund 10 Millionen Euro bewilligt", sagte sie.

Um den Einsatz herkömmlicher Dieselgeneratoren an Bord von See- und Binnenschiffen im Hafen zu reduzieren, gebe es eine ganze Reihe alternativer Technologieoptionen. Die technologische Bandbreite der geförderten Projekte reiche von der Beschaffung mobiler Landstromanlagen über Schiffsertüchtigungen zur Landstromnutzung bis hin zu weiteren klimafreundlichen Technologien zur Bordstromerzeugung. Die nun geförderten Projekte hätten das Potenzial, 353 Tonnen Treibhausgasemissionen und bis zu 123 Tonnen Luftschadstoffemissionen pro Jahr, insbesondere in deutschen Häfen, einzusparen. Zu den geförderten Projekten zählen laut den Angaben klimafreundliche Personenschifffahrt auf der Donau, ein klimafreundliches Forschungsschiff, eine schwimmende E-Ladestation, umweltfreundliche Serviceboote am Bodensee und emissionsfreie Liegezeit für Schlepper.

June 17, 2024 09:45 ET (13:45 GMT)