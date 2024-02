Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,43 Prozent tiefer bei 3 370,56 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 512,550 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,239 Prozent auf 3 376,89 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,97 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 379,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 370,09 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 267,74 Punkte. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, bei 3 133,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.02.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 266,20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Telefonica Deutschland (+ 0,34 Prozent auf 2,36 EUR), JENOPTIK (+ 0,07 Prozent auf 30,34 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,00 Prozent auf 111,40 EUR), MorphoSys (-0,06 Prozent auf 65,44 EUR) und QIAGEN (-0,11 Prozent auf 39,55 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,85 Prozent auf 19,86 EUR), United Internet (-1,72 Prozent auf 22,86 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,67 Prozent auf 30,62 EUR), Nordex (-1,48 Prozent auf 10,31 EUR) und EVOTEC SE (-1,24 Prozent auf 13,58 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 158 348 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 193,094 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at