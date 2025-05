Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 3 826,37 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 664,751 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,340 Prozent schwächer bei 3 829,61 Punkten, nach 3 842,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 833,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 821,02 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 412,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, lag der TecDAX bei 3 856,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Wert von 3 431,21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,34 Prozent aufwärts. Bei 3 905,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit IONOS (+ 1,98 Prozent auf 36,05 EUR), Sartorius vz (+ 1,26 Prozent auf 233,70 EUR), United Internet (+ 0,70) Prozent auf 23,06 EUR), PNE (+ 0,53 Prozent auf 15,10 EUR) und CANCOM SE (+ 0,36 Prozent auf 27,70 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,47 Prozent auf 38,76 EUR), Eckert Ziegler (-1,94 Prozent auf 63,10 EUR), EVOTEC SE (-1,89 Prozent auf 7,06 EUR), Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 68,10 EUR) und SAP SE (-1,54 Prozent auf 262,15 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 249 700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 310,603 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

