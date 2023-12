Verluste in Moskau: RTS startet im Minus

Der RTS notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:01 Uhr steht im MICEX-Handel ein Minus von 0,45 Prozent auf 1 122,91 Punkte an der RTS-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6,240 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,184 Prozent auf 1 130,08 Punkte an der Kurstafel, nach 1 128,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag am Donnerstag bei 1 122,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 130,52 Punkten erreichte.

RTS-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der RTS bislang einen Verlust von 1,62 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wurde der RTS auf 1 094,37 Punkte taxiert. Der RTS wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, einen Stand von 1 052,06 Punkten auf. Der RTS bewegte sich am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, bei 1 125,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 16,60 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 159,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell Rostelecom PJSC Pref (+ 0,79 Prozent auf 76,20 RUB), Yandex (+ 0,74 Prozent auf 2 593,00 RUB), Phosagro (+ 0,62 Prozent auf 6 790,00 RUB), Mechel (+ 0,54 Prozent auf 287,99 RUB) und Bashneft Pref (+ 0,20 Prozent auf 1 750,50 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil Polymetal (-2,87 Prozent auf 467,00 RUB), SOLLERS (-2,06 Prozent auf 762,00 RUB), PIK (-2,03 Prozent auf 681,30 RUB), LSR (-1,56 Prozent auf 658,20 RUB) und Mvideo PJSC (-1,53 Prozent auf 174,10 RUB).

RTS-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via MICEX 12 608 600 000 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6,240 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent bei der Gazprom PJSC-Aktie zu erwarten.

