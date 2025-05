Verluste in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,55 Prozent auf 40 991,47 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,013 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,110 Prozent auf 41 173,38 Punkte an der Kurstafel, nach 41 218,83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 40 759,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 41 099,83 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, den Wert von 38 314,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 747,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 38 852,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Minus von 3,30 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 1,00 Prozent auf 43,98 USD), Chevron (+ 0,37 Prozent auf 136,00 USD), Procter Gamble (+ 0,37 Prozent auf 159,41 USD), Salesforce (+ 0,36 Prozent auf 273,60 USD) und Travelers (+ 0,30 Prozent auf 268,34 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Merck (-3,16 Prozent auf 80,22 USD), Amgen (-2,96 Prozent auf 271,78 USD), UnitedHealth (-1,59 Prozent auf 398,37 USD), Sherwin-Williams (-1,10 Prozent auf 355,85 USD) und 3M (-1,03 Prozent auf 139,35 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 625 125 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,859 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at