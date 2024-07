Verluste in Zürich: SLI letztendlich im Minus

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,55 Prozent tiefer bei 1 973,60 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,012 Prozent leichter bei 1 984,35 Punkten in den Handel, nach 1 984,59 Punkten am Vortag.

Bei 1 986,20 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 969,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,20 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.06.2024, stand der SLI noch bei 1 949,20 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, bei 1 836,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, wurde der SLI mit 1 753,50 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 11,91 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swatch (I) (+ 3,12 Prozent auf 179,95 CHF), Lonza (+ 1,65 Prozent auf 517,60 CHF), Roche (+ 1,61 Prozent auf 278,40 CHF), ams (+ 1,38 Prozent auf 1,28 CHF) und Sika (+ 1,10 Prozent auf 265,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-9,38 Prozent auf 452,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,63 Prozent auf 48,30 CHF), Novartis (-4,01 Prozent auf 95,09 CHF), Logitech (-1,22 Prozent auf 79,20 CHF) und Partners Group (-1,08 Prozent auf 1 195,00 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 671 086 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 246,441 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at