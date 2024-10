Verluste in Zürich: SLI präsentiert sich leichter

Am Montag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,29 Prozent leichter bei 2 005,85 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,216 Prozent auf 2 007,37 Punkte an der Kurstafel, nach 2 011,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 014,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 005,44 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 1 945,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 1 960,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 1 616,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 13,74 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 2,45 Prozent auf 37,67 CHF), Swatch (I) (+ 1,31 Prozent auf 174,10 CHF), Julius Bär (+ 0,62 Prozent auf 55,60 CHF), Roche (+ 0,29 Prozent auf 274,10 CHF) und Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 880,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen SGS SA (-2,15 Prozent auf 94,66 CHF), Kühne + Nagel International (-1,60 Prozent auf 221,30 CHF), VAT (-1,44 Prozent auf 368,90 CHF), Swiss Re (-1,16 Prozent auf 115,45 CHF) und Straumann (-1,15 Prozent auf 129,10 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 749 125 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235,300 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Adecco SA lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,50 Prozent.

