Verluste in Zürich: SPI beginnt die Sitzung im Minus

Der SPI fällt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 14 541,27 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,992 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,490 Prozent tiefer bei 14 523,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 594,60 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 523,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 544,46 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, bei 14 657,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wurde der SPI mit 14 235,61 Punkten berechnet. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, bei 14 677,15 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,196 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 743,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 486,20 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Lindt (+ 5,72 Prozent auf 10 900,00 CHF), Lindt (+ 4,43 Prozent auf 108 400,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,85 Prozent auf 10,80 CHF), SoftwareONE (+ 3,55 Prozent auf 15,17 CHF) und Sandoz (+ 1,32 Prozent auf 29,18 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen SHL Telemedicine (-6,92 Prozent auf 6,05 CHF), Meyer Burger (-4,09 Prozent auf 0,14 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (-3,77 Prozent auf 51,00 CHF), GAM (-3,23 Prozent auf 0,39 CHF) und Evolva (-2,82 Prozent auf 0,69 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 035 126 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 269,595 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

2024 präsentiert die Implenia-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

