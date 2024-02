Verluste in Zürich: SPI im Minus

Der SPI bewegt sich am dritten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,40 Prozent leichter bei 14 837,65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,008 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 846,01 Zählern und damit 0,347 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14 897,74 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 14 815,84 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 881,34 Zähler.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,299 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 14 571,23 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 13 616,23 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, lag der SPI noch bei 14 490,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,84 Prozent zu Buche. Bei 14 931,98 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ONE swiss bank (+ 5,13 Prozent auf 3,28 CHF), Idorsia (+ 4,60 Prozent auf 1,62 CHF), Edisun Power Europe (+ 4,39 Prozent auf 107,00 CHF), Lalique (+ 3,53 Prozent auf 35,20 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,31 Prozent auf 25,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Meyer Burger (-21,25 Prozent auf 0,11 CHF), Kinarus (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,64 Prozent auf 0,51 CHF), ObsEva (-7,55 Prozent auf 0,06 CHF) und Evolva (-5,88 Prozent auf 0,64 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 52 832 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 275,319 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Die Orascom Development-Aktie präsentiert mit 5,41 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die mobilezone-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at