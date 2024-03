Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SPI setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,07 Prozent auf 15 366,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,935 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,107 Prozent leichter bei 15 360,81 Punkten, nach 15 377,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 15 366,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 360,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,331 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der SPI mit 14 857,56 Punkten gehandelt. Der SPI wies vor drei Monaten, am 22.12.2023, einen Wert von 14 581,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, lag der SPI bei 14 123,02 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,47 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 462,87 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Evolva (+ 12,32 Prozent auf 0,91 CHF), Relief Therapeutics (+ 7,48 Prozent auf 1,41 CHF), Molecular Partners (+ 4,97 Prozent auf 3,70 CHF), Meyer Burger (+ 2,22 Prozent auf 0,02 CHF) und HOCHDORF (+ 1,92 Prozent auf 10,60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ObsEva (-10,45 Prozent auf 0,01 CHF), Bellevue (-6,25 Prozent auf 21,75 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-5,00 Prozent auf 0,08 CHF), GAM (-4,35 Prozent auf 0,28 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (-2,53 Prozent auf 9,26 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 6 387 496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 254,216 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

