Verluste in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags schwächer

Das macht der SPI am Freitagnachmittag.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,85 Prozent auf 15 933,11 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,139 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,246 Prozent leichter bei 16 029,71 Punkten in den Handel, nach 16 069,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 051,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 930,61 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,022 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.08.2024, lag der SPI noch bei 16 289,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, betrug der SPI-Kurs 16 118,07 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der SPI auf 14 646,43 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,36 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit SHL Telemedicine (+ 5,26 Prozent auf 3,00 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,37 Prozent auf 2,15 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,11 Prozent auf 0,07 CHF), Kudelski (+ 3,55 Prozent auf 1,46 CHF) und Orascom Development (+ 3,49 Prozent auf 4,45 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Xlife Sciences (-6,79 Prozent auf 30,20 CHF), DocMorris (-6,64 Prozent auf 32,88 CHF), Evolva (-5,93 Prozent auf 0,86 CHF), Idorsia (-4,85 Prozent auf 1,45 CHF) und Gurit (-4,83 Prozent auf 26,60 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 723 307 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,640 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index bietet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at