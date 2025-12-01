Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
01.12.2025 10:19:38

VERMISCHTES: Rundfunkreform startet - Weniger Programme, mehr Digitales

BERLIN (dpa-AFX) - Die Reform des Rundfunkstaatsvertrags ist in Kraft getreten. Die Bundesländer wollen damit ARD, ZDF und Deutschlandradio moderner und effizienter aufstellen. Vorgesehen sind unter anderem weniger Radio- und Fernsehprogramme, eine engere Zusammenarbeit zwischen den Anstalten sowie ein stärkerer Fokus auf digitale Angebote.

Weniger Programme und stärkere Online-Ausrichtung

Konkret bedeutet die Reform, dass Doppelstrukturen abgebaut und einzelne Spartenprogramme gestrichen oder ins Netz verlagert werden. Betroffen sind etwa das junge Programm Puls des Bayerischen Rundfunks, MDR Klassik und NDR Blue, die eingestellt oder künftig nur noch digital weitergeführt werden sollen. Welche Angebote genau wegfallen oder zusammengelegt werden, entscheiden die Sender selbst.

Zentrale Inhalte wie Nachrichten, Kultur, regionale Berichte und Bildungsangebote sollen zugleich gesichert bleiben. Die Länder versprechen sich von der Reform Einsparungen und eine bessere Anpassung an veränderte Mediennutzungsgewohnheiten.

Debatte über mögliche Kündigung eines Landes

Begleitet wird die Reform von einer Diskussion über die politische Stabilität des Staatsvertrags. Nach Einschätzung von ARD-Vorsitzendem Florian Hager könnte ein einzelnes Bundesland den Rundfunkstaatsvertrag grundsätzlich auch einseitig kündigen - einen Präzedenzfall dafür gibt es jedoch nicht.

Laut ARD-Justiziar Steffen Janich würde eine solche Kündigung die Rechtsgrundlage für den jeweiligen Sender im betroffenen Land aufheben; auch der Rundfunkbeitrag könnte dort dann nicht mehr erhoben werden. Die Debatte hatte zuletzt neue Dynamik erhalten, nachdem ein Spitzenkandidat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern erklärt hatte, im Fall eines Wahlsiegs einen solchen Schritt zu prüfen./svv/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen