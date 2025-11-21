Verve Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Verve Group gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 21,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,30 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,463 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,43 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at