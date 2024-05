Via Renewables A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Via Renewables A hat am 01.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,860 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Via Renewables A im vergangenen Quartal 114,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Via Renewables A 131,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at